Une retraitée habitant de canton de Bâle-Ville a été contactée via téléphone à plusieurs reprises par des personnes affirmant travailler pour la police criminelle. Mise sous pression, elle a été poussée à remettre aux individus de l’argent liquide tout comme des lingots d’or, a informé jeudi le Ministère public. Après de nombreux coups de fil, elle a fini par déposer les objets de valeur près d’un banc dans un parc de Birsfelden (BL).

Visiblement, cela n’a pas suffi aux auteurs qui ont continué à harceler la Bâloise. Ils l’ont convaincue de leur remettre des lingots supplémentaires, qu’elle a dû déposer dans une voiture garée à Fribourg-en-Brisgau (All). Les escrocs lui ont également rendu visite chez elle à la maison. C’est à ce moment-là qu’elle a donné ses lingots restants à un homme. Selon le Ministère public, le montant du délit se monte à 270’000 francs.

Les autorités connaissent bien la stratégie adoptée par les criminels. Raison pour laquelle elles mettent en garde la population, rappelant de ne jamais remettre des objets de valeur et/ou de l’argent à des personnes inconnues. Elles précisent aussi que la police n’appelle jamais depuis un numéro d’urgence et qu’elle ne demanderait jamais de l’argent via téléphone. Dans tous les cas, elles conseillent de signaler toute situation suspecte au plus vite aux forces de l’ordre. Une enquête est en cours.