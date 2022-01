Genève : De faux policiers ont empoché plus de 500’000 francs

Au téléphone, des malfrats qui se font passer pour des agents multiplient les escroqueries. La police cantonale tire la sonnette d’alarme.

«Il y a eu une brève accalmie durant les fêtes; mais depuis le début d’année, c’est reparti de plus belle», déplore Silvain Guillaume-Gentil, porte-parole de la police cantonale. Au bout du lac, depuis septembre dernier, plus de 60 personnes ont été victimes d’une escroquerie bien rôdée. Des criminels se font passer pour des policiers auprès de seniors, principalement, et les incitent à effectuer un retrait d’argent, qui devra être remis à un tiers. Les faux agents invoquent un proche qui aurait soi-disant provoqué un accident de la route et se trouverait devant un juge, ou alors une enquête à l’étranger.