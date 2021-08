Basketball 3x3 : De faux tournois pour participer aux JO?

En Belgique, de fausses compétitions de basket 3x3 auraient été organisées pour permettre aux Belgian Lions de se rendre à Tokyo.

Une combine démasquée? En Belgique, une enquête du quotidien De Standaard avance que des tournois fictifs de basket 3x3 auraient été organisés à Anvers. Le but de cette manœuvre? Accaparer des points cruciaux au classement FIBA pour donner une chance aux Belgian Lions de participer aux tournois de qualification ouvrant la porte de Tokyo.

Selon le journal flamand, 27 compétitions auraient été annoncées à la Fédération internationale de basket, entre le 31 août et le 30 octobre, dans le but d’engranger des points et de s’élever dans le classement mondial.