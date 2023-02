Citytrip: De Ferrari à Maserati – 3 musées automobiles aux portes de Modène

Le musée Ferrari

Le musée Pagani

Une visite au musée Pagani est un bref, mais d’autant plus exclusif, voyage à travers l'histoire d'Horacio Pagani, qui, depuis plus de 20 ans, construit des hypercars exclusives pour de fortunés collectionneurs du monde entier. On peut y voir des Zonda et des Huayra, mais aussi une rétrospective des premières années en Argentine, les premières ébauches, l'équipe de course, la période qu’Horacio Pagani a passé chez Lamborghini jusqu'à nos jours. De plus, le constructeur de petites séries offre également la possibilité de combiner la visite au musée à celle de l'usine - une usine qui ressemble davantage à un atelier et à une piazza italienne qu'à une usine traditionnelle.