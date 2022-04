Philippines : De fervents catholiques se fouettent jusqu’au sang

Plusieurs manifestations de douleurs ont ponctué les festivités de Pâques aux Philippines, pays religieux, lors du Vendredi saint.

Roy Balatbat, la peau écorchée, a marché jeudi pendant environ un kilomètre en se frappant et en s’arrêtant pour se prosterner et prier sur un sol brûlant. «C’est éprouvant mais si vous avez un souhait, vous supporterez la douleur», a déclaré à l’AFP cet homme de 49 ans, dans la municipalité de Hagonoy, province de Bulacan. «Je fais cela depuis 30 ans, depuis que je suis un jeune homme. Mon dévouement fait que je ne m’arrêterai que lorsque je ne pourrai plus le faire.»