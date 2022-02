Brésil : De fortes pluies font 18 morts près de Rio

Dix-huit personnes ont perdu la vie mardi à la suite de pluies diluviennes entraînant glissements de terrain et inondations dans la ville touristique de Petropolis, près de Rio de Janeiro.

«Jusqu’à présent, 18 décès provoqués par des glissements de terrain et des inondations ont été confirmés», indique un communiqué des pompiers de Rio, dont plus de 180 hommes se trouvent sur place, à 68 km au nord de la ville.

«Des équipes spécialisées en recherche et en sauvetage ont été envoyées pour renforcer les opérations de secours, avec l’appui de véhicules 4x4 et de bateaux», ont-ils cependant précisé.

Des images ont circulé sur les réseaux sociaux et dans les médias, où l’on voyait des habitations détruites par des glissements de terrain sur flancs de collines et des voitures violemment emportées par le courant.

«État de calamité»

Petropolis, résidence d’été de l’ancienne cour impériale, est une destination touristique qui attire un grand nombre de visiteurs en quête d’histoire, de promenades dans la nature et d’un climat plus tempéré voire frais que celui de la côte de Rio, en raison de son altitude.

En janvier 2011, plus de 900 personnes avaient péri dans la région montagneuse de Rio en raison de fortes pluies provoquant des inondations et des glissements de terrain dans une vaste région comprenant Petropolis et les villes voisines de Nova Friburgo, Itaipava et Teresopolis.