Willow Kayne : De Glastonbury au Jval Festival

Willow Kayne donne dans l’alt pop, et c’est peu dire que ça plaît! En septembre 2021, la native de Bristol a remporté le prix Révélation aux Ivor Novello Awards, cérémonie prestigieuse au Royaume-Uni. Cette année, son premier EP, «Playground Antics», a été couvert de critiques élogieuses. «Rolling Stone» a notamment salué «une pop non conformiste et provocatrice créée avec un mélange de hip-hop des années 1990, de rave music et de pop-punk». Son single «Two Seater» a été sélectionné pour figurer sur la bande-son du jeu «FIFA 22» et elle a fait un triomphe au festival de Glastonbury.