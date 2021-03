Environnement : De grands groupes français épinglés pour leur empreinte carbone

L’ONG Oxfam critique, dans un rapport, plusieurs grandes entreprises raison de leur empreinte carbone qui «aggrave» le réchauffement climatique.

«Aucun secteur d’activité n’est aligné avec l’Accord de Paris», se désole Oxfam dans un rapport établi sur la base de chiffres fournis par la société Carbon4 Finance et publié au moment où débutent les travaux au Parlement sur la loi Climat. L’Accord de Paris a pour but de limiter la montée des températures à deux degrés Celsius par rapport aux niveaux antérieurs à la révolution industrielle et de continuer les efforts pour limiter cette montée à 1,5 degré.

Les banques se défendent

Seules EDF, Schneider Electric et Legrand «ont une empreinte carbone et des engagements susceptibles de les faire rester dans une trajectoire compatible avec un réchauffement inférieur à 2 degrés». Dix entreprises, dont trois banques (BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole) «ont une trajectoire associée à un réchauffement supérieur à +4 degrés et 17 entreprises sont entre +3 et +4 degrés». Enfin, cinq entreprises sont sur une trajectoire «qui se situe entre +2 et +3 degrés».