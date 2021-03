Canal de Suez bloqué : De gros armateurs songent à contourner le continent africain

Alors que le sauvetage du porte-conteneur échoué dans le canal de Suez pourrait prendre «des semaines», les poids lourds du transport maritime se creusent la tête pour trouver des alternatives.

Le porte-conteneur Ever Given empêche le passage par cette route commerciale clé qu’est le canal de Suez.

Le danois Maersk, le plus grand armateur au monde, et l’allemand Hapag-Lloyd, ont annoncé jeudi qu’ils étudiaient la possibilité de contourner le continent africain pour éviter le canal de Suez, bloqué par un porte-conteneur géant.

«Nous suivons de près les opérations»

Le porte-conteneur Ever Given, long de 400 mètres, s’est échoué dans la nuit de mardi à mercredi et empêche le passage par cette route commerciale clé, entraînant une congestion de plusieurs dizaines de navires aux deux extrémités du canal.