Intempérie

De gros grêlons bombardent le Texas

Le 22 avril, des conditions météorologiques extrêmes ont frappé l'est du Texas. Des grêlons de la taille d'une balle de golf ont frappé la région.

Le service météorologique national a déclaré que la tempête a touché des parties des comtés de Polk et de San Jacinto, et peut-être aussi le comté de Walker. Le NWS a indiqué qu'il prévoyait d'envoyer des équipes jeudi pour évaluer les dégâts et la force du vent.