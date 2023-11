De gros montants débloqués pour protéger les sportifs suisses

Un budget de 2,7 millions de francs par année

Pour traiter «de façon rapide et approfondie» les demandes, la Confédération, sous l’impulsion de Viola Amherd, cheffe du Département des sports, a donc décidé d’accroître de 600’000 francs, pour les années 2024 et 2025, sa contribution au service. Ce dernier «constitue un outil central de la Confédération dans ses efforts pour renforcer les valeurs éthiques fondamentales au sein du sport suisse», explique l’Office fédéral du sport dans un communiqué publié mardi.

Swiss Olympic, de son côté, versera 400’000 francs de plus chaque année, conformément à la clé de répartition du financement appliquée jusqu’à présent. Avec ces ajouts, le service de signalement devrait donc bénéficier d’un budget de 2,7 millions pour les deux prochaines années. «Nous ressentons beaucoup de bonne volonté et de compréhension et nous sommes reconnaissants que nos bailleurs de fonds aient pris les mesures nécessaires pour assurer la crédibilité et la qualité du Service de signalement», s’est réjoui Ulrich Kurmann, président de SSI, en réaction à l’annonce de ce mardi.