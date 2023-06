Genève: De gros travaux cet été sur les lignes de tram

Les lignes 12, 17 et 18 passeront notamment par le boulevard Georges-Favon. TPG

La circulation des trams sera perturbée cet été au bout du lac. D’importants travaux sont en effet prévus sur toutes les lignes. Il s‘agira notamment de remplacer des appareillages à la place Neuve et sur des ponts à la Jonction et sur la route de Meyrin, ainsi que d’installer une diagonale de rebroussement à la rue du Stand. Celle-ci permettra de mieux réguler la circulation de la ligne 14 sur l’axe Cornavin-Bernex et de servir de terminus provisoire lors de perturbations, précisent les Transports publics genevois (TPG) dans un communiqué.



En conséquence, les lignes 12, 17 et 18 notamment seront impactées entre le 3 et le 23 juillet, avec des déviations prévues par le boulevard Georges-Favon. La ligne 18 passera par le pont de la Coulouvrenière et ne desservira donc pas les arrêts de Bel-Air et de Coutance.

Des bus sur les lignes 15 et 18

La ligne 14 sera interrompue du 24 juillet au 20 août. Des navettes de substitution seront mises en place entre la gare Cornavin et Bernex. Durant cette période, lors des week-ends, les trams 14 et 18 ne circuleront pas entre Blandonnet et Meyrin. Des bus prendront le relais entre les Avanchets et les terminus de Meyrin-Gravière et Meyrin-Cern, tandis que la ligne 18 sera renforcée entre Augustins et Avanchets.

Dès le 3 juillet et pour deux mois, la rue du Stand sera partiellement fermée à la circulation routière et des déviations sont prévues par des rues adjacentes, comme l’indique le Département de la santé et des mobilités.