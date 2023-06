Zurich: De grosses bastons font plusieurs blessés

La police zurichoise a dû faire face, samedi soir il y a dix jours, à de violentes castagnes. Peu après 0h30, un homme et trois femmes âgés de 17 à 18 ans, originaires d'Autriche et de Suisse, ont été blessés à coups de poing et de bouteille en verre lors de plusieurs affrontements distincts. Également mordus, certains sont grièvement blessés.



Une suspecte de 22 ans, d’origine érythréenne, a pu être interpellée dans la foulée. Les forces de l’ordre recherchent encore cinq autres agresseuses décrites comme «Noires». Elles lancent un appel à témoins. La police continue de mener l’enquête sur les motifs et le déroulement précis des faits.