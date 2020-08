Santé : De grosses lacunes confirmées par deux audits à l’hôpital de Rennaz

La gestion financière et des affaires courantes sont critiquées au sein de l’Hôpital Riviera-Chablais.

Inauguré l’été dernier, le HRC à Rennaz est l’aboutissement d’un long processus initié dans les années 1990. Dès ses débuts, et avant même la divulgation de ses problèmes financiers, il a fait l’objet de critiques (archives).

Les deux audits commandés par les cantons de Vaud et du Valais sur les difficultés financières de l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC) à Rennaz confirment d’importantes lacunes. Publié vendredi, ils critiquent sa gestion financière et celle des affaires courantes.

Le rapport conjoint du Contrôle cantonal des finances vaudois (CCF) et de l’inspection valaisanne des finances (IF) pointe notamment du doigt «la focalisation sur la phase exceptionnelle de déménagement qui s’est faite au détriment du suivi de l’activité effective de l’HRC. Celle-ci a été mal appréhendée, faute notamment des outils de gestion nécessaires et d’informations financières adéquates».