Espagne : De huit à 53 ans de prison pour les attentats de Catalogne

Trois hommes impliqués dans les attentats d’août 2017 en Catalogne (16 morts) ont écopé de huit, 46 et 53 ans de prison. Toutefois, ils ne purgeront pas la totalité de leur peine.

Mohamed H . C . et Driss O . , jugés pour appartenance à cette cellule, ont été condamnés respectivement à 53 ans et demi et à 46 ans de prison, alors que le p arquet avait requis 41 et 36 ans à leur encontre. Le tribunal madrilène de l’Audience nationale, chargé notamment des affaires de terrorisme, a toutefois indiqué que leur peine effective «ne dépasserait pas 20 ans».