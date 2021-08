Montreux (VD) : De jeunes élèves apprennent à gérer les épisodes caniculaires

Manque de concentration, interactions sociales affectées: les fortes chaleurs ne sont pas les bienvenues à l’école. À Chernex, enseignants, concierges et élèves ont été sensibilisés aux bons gestes à adopter au quotidien, mais aussi, de manière plus large, aux enjeux du réchauffement climatique.

Les petits ont pu se mettre dans la peau d’urbanistes, pour déterminer les meilleurs aménagements à entreprendre pour rafraîchir une ville. Bio-Eco

Quand on se retrouve en plein cagnard sur un terrain de sport dénué de toute zone d’ombre, comment faire pour affronter la chaleur? Cette question, et bien d’autres, une centaine d’écoliers de Montreux (VD) âgés de 6 à 10 ans se sont amusés à y répondre en juin dernier, dans le cadre d’ateliers sur le réchauffement climatique en général, et sur la potentielle multiplication des épisodes de grosses chaleurs qu’ils pourraient avoir à gérer au cours de leur vie. Dans ce jeu, ils ont dégainé les cartes «bons gestes» à adopter pour se protéger au quotidien. Ces tout jeunes élèves du collège de Chernex ont par exemple appris l’importance de porter une casquette, de se munir d’une bouteille d’eau, d’aérer les locaux à la nuit tombée ou de baisser les stores en journée si le soleil tape.

Le plateau de jeu, grâce auquel les écoliers ont appris les bons gestes pour éviter les coups de chaleur. Bio-Eco

Mais ce projet, mis en oeuvre entre 2019 et 2021 dans le cadre du Programme pilote d'Adaptation aux changements climatiques, soutenu par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), leur a aussi permis d’appréhender les enjeux climatiques de manière plus large: ils ont par exemple pu se mettre dans la peau d’un urbaniste ou d’un paysagiste pour imaginer la cour d’école idéale pour ne pas souffrir du chaud pendant les récréations, grâce à l’apport rafraîchissant de la végétation et d’arbres ou encore une implantation judicieuse des bâtiments offrant des couloirs de circulation de l’air. Le même exercice ludique a été fait à l’échelle d’une ville.

Concentration et travail altérés par la chaleur

Pour mener à bien cette opération, la Ville de Montreux a collaboré avec les bureaux d’études Bio-Éco et CSD Ingénieurs. Un diagnostic préliminaire mesurant les effets des fortes chaleurs estivales dans les écoles avait été réalisé. Il en ressort de manière très claire que les enfants peinent à se concentrer et à travailler et que même leurs interactions sociales sont affectées lorsque le mercure grimpe. Les enseignants et les concierges des bâtiments scolaires ont été associés au projet et ont bénéficié de conseils pour permettre à la vie scolaire de se poursuivre dans les meilleures conditions possibles, même pendant les fortes chaleurs.

A noter que le même projet incluant le diagnostic, l'accompagnement des enseignants et des concierges ainsi que les ateliers ludiques pour les écoliers a été mené en parallèle dans la ville de Locarno (TI). Cette phase pilote bilingue terminée, l’objectif de la Confédération est de voir les projets retenus et soutenus financièrement être développés plus largement. Bio-Eco se prépare donc à proposer la même démarche à d’autres écoles romandes. Une page internet liée à ce thème est actuellement en cours de création.