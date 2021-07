Neuchâtel, Morat et Bienne : De jour et à vitesse réduite, on peut à nouveau naviguer sur les lacs

Avec la baisse du niveau des lacs de Neuchâtel, de Morat et de Bienne, la navigation redevient possible, sous certaines conditions et avec une grande attention.

Chevroux (VD), le 16 juillet dernier. Depuis, le lac de Neuchâtel a entamé une lente décrue… 24HEURES / Jean-Paul Guinnard

La situation s’étant calmée sur le front des intempéries, malgré quelques précipitations à venir, le niveau des lacs de Neuchâtel, Morat et Bienne baisse petit à petit. De quoi réjouir les amateurs de bateau, qui devront toutefois faire preuve de prudence et de patience.

Le Conseil d’État neuchâtelois a communiqué, lundi, en milieu d’après-midi, que «depuis le mercredi 21 juillet, le lac Neuchâtel a amorcé sa décrue et est repassé à un niveau de danger 3».

«Avec toute la prudence requise»

L ’ évolution météorologique de ces prochains jours s ’ annonce relativement «instable et orageuse, mais sans précipitations excessives». Au vu de ces constatations, «après concertation avec les cantons limitrophes», le Conseil d'État neuchâtelois abroge l ’ arrêté urgent promulgué le jeudi 15 juillet.

Dès ce mardi 27 juillet, la navigation de jour sur le lac de Neuchâtel est de nouveau autorisée, «avec toute la prudence requise par des niveaux encore hauts et la présence de matériel flottant». Tout navigateur doit par ailleurs impérativement se conformer aux interdictions émises localement, par les différents cantons ou communes.

D’autre part, «la plus grande vigilance est de mise», insiste le Conseil d’État neuchâtelois, car de nombreuses installations fixes des ports et des rives sont encore susceptibles d’être recouvertes d ’ eau ou demeurent inaccessibles.

Fribourg lève aussi l’interdiction

La situation s’éclaircit aussi pour le lac de Morat. En coordination avec le canton de Vaud, le Conseil d’État fribourgeois a décidé de «lever l’interdiction de navigation de jour» dès ce mardi, à 6h, «y compris sur le canal de la Broye», qui lie les lacs de Morat et de Neuchâtel.

Les plaisanciers sont appelés à faire preuve d’«une grande prudence». En raison des dangers liés aux berges encore immergées et de coupures d’électricité par mesure de sécurité dans les ports, une interdiction de naviguer de nuit reste en vigueur. Les vagues générées par le trafic pouvant encore créer des dommages, explique le Conseil d’État fribourgeois, «la navigation dans le canal de la Broye est limitée à 5 km/h maximum, jusqu’à nouvel avis».

Selon l’évolution de la décrue, ces mesures pourraient être levées en fin de semaine. Selon les situations locales, les communes peuvent émettre d’autres restrictions et interdictions d’accès. Par ailleurs, les stations essence sont encore fermées, il y a dès lors lieu de prendre les mesures nécessaires pour le réapprovisionnement en carburant, afin de limiter les risques de pollution.

Restrictions pour le lac de Bienne

Enfin, en début d’après-midi, le canton de Berne a indiqué que grâce à la décrue constante du lac de Bienne, les bateaux non motorisés (comme les stand-up paddles ou les canoës) pourront à nouveau naviguer sur le lac de Bienne dès ce mardi 27 juillet, avec des restrictions.

Les centres nautiques ou autres entreprises dépendant d’un bateau (excepté les croisières) peuvent également naviguer. «Une limitation de vitesse à 10 km/h est valable pour tous les bateaux à moteur», précise le canton de Berne. Par ailleurs, le port de Douanne est fermé. Enfin, il est interdit de se baigner ou de naviguer dans le canal de Nidau-Büren et dans l’ancienne Thielle, ainsi que dans l’Aar – depuis le lac de Bienne en direction de Soleure.

Canal de la Thielle interdit

Quant au canal de la Thielle, qui relie les lacs de Bienne et de Neuchâtel, la navigation y reste interdite, annoncent les autorités bernoises et neuchâteloises.

Rappel des règles Les autorités cantonales neuchâteloises, fribourgeoises et bernoises précisent quelques règles: il convient de naviguer à vitesse réduite (10 km/h en général, 5 pour le canal de la Broye) et d’ éviter de générer des vagues. Il est interdit de naviguer la nuit. Il faut respecter la distance de navigation à la rive (300 mètres) et suivre les restrictions formulées par les communes ainsi que les interdictions concernant les eaux des autres cantons.