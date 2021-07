Le meilleur de l’Euro en vidéo - De l'épopée de la Nati au sacre de la Squadra Azzurra

Le parcours suisse

Avec un match exceptionnel face à l’équipe de France, la Nati a atteint les quarts de finale et a fait vibrer tout le pays. L’arrêt de Yann Sommer sur Mbappé et les scènes de joie qui suivent… Magnifique. L’aventure s’arrêtera au tour suivant, face à l’Espagne, encore à l’issue d’une séance de tirs au but.