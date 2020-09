Beat them all par excellence, «Marvel’s Avengers» regroupe à sa sortie les héros les plus emblématiques de la franchise: Iron Man, Captain America, Hulk, Black Widow, Thor et Ms Marvel. Tous sont déblocables au fur et à mesure de la campagne scénarisée, où une jeune fille nommée Kamala Khan tente de les réunir pour affronter un nouvel ennemi: l’Advanced Idea Mechanics. Linéaire et sans réelle surprise, cette aventure permet avant tout de se familiariser avec les surhommes et de choisir celui que l’on va bichonner et améliorer lors de missions supplémentaires en coopération (jusqu’à quatre joueurs). Sabotage, Élimination, Assaut, Domination: les contrats endgame ont beau avoir des noms évocateurs, ils finissent invariablement tous par se ressembler à s’y méprendre. Le but ultime, et le seul qui compte finalement, étant de ramasser de meilleurs équipements et de débloquer l’arbre de compétences plutôt bien fourni de chaque demi-dieu pour devenir encore plus puissant. C’est un réel plaisir de tout fracasser sur son passage grâce à une jouabilité dynamique et variable selon le héros contrôlé. Ce qui tranche radicalement avec les ennemis mécaniques, bien trop génériques.