Football: De la cellule aux tribunes

Les nuits sont froides actuellement, dans le Sud de la Roumanie. Mais le club du Club Sportiv Dacia Mioveni, posé dans la ville du même nom à quelque deux heures de voiture de la capitale Bucarest, doit tout de même jouer ses matches. Et il a tout fait pour, dimanche dernier! Quitte à faire appel à des prisonniers, chargés de déneiger la pelouse du stade Orasenesc.

La neige et les températures largement négatives la nuit n'ont finalement pas empêché la tenue rencontre face à Sepsi. Grâce à l'ingéniosité des dirigeants locaux, qui ont fait appel à une grosse vingtaine de prisonniers du coin, réquisitionnés pour chasser l'or blanc du pré vert, la lanterne rouge a pu évoluer devant son public et arracher un match nul (1-1) sur un penalty de Bogdan Rusu à la 95e minute.

Les détenus, eux, ont été placés en virage et ont pu humer un semblant d'air de liberté. C'est un peu comme si le Stade Lausanne Ouchy avait fait appel aux prisonniers du Bois-Mermet pour déneiger la Pontaise, avant de recevoir le Lausanne-Sport et il y a une dizaine de jours. Notez qu'avec 25 supporters de plus, l'exceptionnel kop du SLO aurait sans doute fait encore meilleure figure.