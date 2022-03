Genève – De la confiance plutôt que des contrôles à l’aide sociale

Le principe du bâton et de la carotte à l’aide sociale, c’est peut-être bientôt fini. Dès mars, une projet pilote sera mené durant deux ans dans un Centre d’action sociale (CAS) d’une commune périurbaine. Le but: autonomiser les bénéficiaires et améliorer leur situation. «Aujourd’hui, chaque mois, les assistants sociaux contrôlent notamment que les usagers ont bien atteint leurs objectifs», explique Yves Reymond, chef de service à l’Hospice général. Si tel est le cas, ils reçoivent 225 fr. de supplément d’intégration, sinon, ils en sont privés. Les rendez-vous mensuels servent également à vérifier les factures et paiements. «C’est infantilisant, humiliant et cela ne sert pas l’intégration. On voit que la motivation est absente», estime le cadre.