De la courge dans les cosmétiques d’automne

Bénéfique pour l’hydratation

Masque pour le visage, soins des lèvres et même make-up prennent des teintes automnales, car la courge a tout bon. Elle est riche en acides gras qui favorisent l’hydratation, en vitamine A et C qui aident à la production de collagène et en vitamine E qui maintient la barrière protectrice de la peau et la régulation du sébum. Elle permet aussi d’illuminer le teint et limiter les rougeurs.