Baseball – De la cryptomonnaie en guise de salaire

Le club australien va utiliser les bitcoins. Le projet fera partie d’un nouvel accord de sponsoring entre les quadruples vainqueurs de l’ABL et la société, qui leur permettra d’accepter la cryptomonnaie comme rémunération.

Les employés ont le choix

Pour l’heure, afin de ne pas heurter certaines sensibilités, le Heat va aller par étapes et ne va forcer personne à ne recevoir que de la cryptomonnaie. «Les employés du club sont entièrement d’accord avec notre annonce. Mais s’ils veulent être payés 10% en bitcoins et 90% en espèces, nous pouvons aussi le faire. C’est à leur convenance», poursuit Steven Nelkovski.

Il a ajouté qu’il espère que cette innovation apportera plus de succès à l’équipe d’Australie-Occidentale et que son organisation pourra ainsi passer à la vitesse supérieure sur et en dehors des terrains. Le club a également nommé un responsable bitcoin pour aider à faire passer «la trésorerie de l’entreprise des dollars aux bitcoins».