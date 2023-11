De la drogue de synthèse écoulée via «une épicerie en ligne»

Une «version uberisée» du deal qui passait par «une épicerie en ligne très bien achalandée»: c’est ainsi qu’est décrit un réseau de trafiquants de drogue, repéré par la police genevoise fin 2021. À la suite de l’interpellation fortuite de deux jeunes en provenance de Paris, les forces de l’ordre ont pu démanteler une cellule genevoise d’un réseau opérant depuis les Pays-Bas, rapporte la « Tribune de Genève », lundi. Il écoulait des produits de synthèse (crystal meth, MDMA, ecstasy, etc.) en recrutant des petites mains, des livreurs à qui tout était fourni à leur arrivée: voiture, drogue et logement.

Les commandes se faisaient en ligne au moyen de l’application cryptée Telegram. En quelques mois, les ventes ont rapporté plus de 320’000 francs et un stock représentant près de 250’000 francs de valeur marchande a été saisi dans plusieurs hôtels. Au total, sept personnes ont été jugées et condamnées en début d’année, dont l’une, un Néerlandais en lien direct avec un des supérieurs, a écopé de 5 ans et demi de prison ferme. Une procédure devant la Chambre d’appel est pendante.