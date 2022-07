Football : De la faillite à Lewandowski : comment le FC Barcelone a «renfloué» sa trésorerie?

Etalement de paiement, vente d’actifs, contrat avec Spotify... Endetté à hauteur de 1,35 milliard d’euros il y a un an, le club catalan a renversé la situation et est devenu l’un des acteurs les plus en vue du mercato estival.