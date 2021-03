Glen Kamara en action. AFP

L'Euro à 24 équipes, ça réhausse l es finances de l'UEFA, mais pas forcément le niveau de la compétition... Ca permet aussi à des formations qui n'avaient jamais goutté à un tour final d'une grande compétition internationale d'écrire leur propre histoire. C'est le cas de la Finlande, qui jouera l'été prochain un Championnat d'Europe pour la première fois. Les «Hiboux Grands-Ducs» (oui, c'est leur surnom) n'ont en revanche encore jamais participé non plus à une Coupe du monde. Ils pourront se mesurer à la Suisse mercredi, en match amical à Saint-Gall.

Dans l'histoire d e ce pays, seuls deux joueurs peuvent se targuer du statut de star du jeu de ballon. Il y a Jari Litmanen, le soyeux milieu offensif de l'Ajax Amsterdam et, dans un autre registre, et il y a Sami Hyppiä, l’ u n peu moins soyeux défenseur de Liverpool. Un cran en-dessous, il y a eu aussi de très beaux éléments comme Joonas Kolkka (ex-PSV Eindhoven), Mikael Forssell (ex-Chelsea), Hannu Tihinen (auteur d'une Madjer avec le FC Zurich contre l'AC Milan en 2009), Petri Pasanen (ex-Ajax) et l'inoubliable Erkka Petäjä (ex-Yverdon-Sport ) .

Aujourd'hui, la sélection à la croix bleue peut compter sur un buteur redoutable, en la personne de Teemu Pukki. L'attaquant de Norwich City avait fait le buzz la saison dernière, alors que les « Canaris » avaient été promus en Premier League. Il y avait marqué cinq buts lors de ses trois premiers matches dans l'élite et reçu le trophée de meilleur joueur du mois d'août 2019 du championnat anglais . Son équipe a ensuite été reléguée malgré cette «hyle» du début de saison , mais ça ne l'a pas freiné. Cette année, le buteur en est à 22 goals en 34 matches de Championship.

L'autre leader de la sélection finlandaise est un milieu de terrain au parcours pour le moins atypique et qui vient de fêter le titre de champion d'Ecosse que les Glasgow Rangers attendaient depuis si longtemps. Il se nomme Glen Kamara, est Finno-Sierra-Léonais et a dû s'accrocher pour atteindre son rêve de devenir footballeur professionnel, lui qui a quitté son pays natal et la ville de Tampere à 15 ans, direction Southend United.

Oui, les « Crevettes », c'est leur surnom, ont beau évoluer actuellement en League Two, ils avaient un système de juniors développé à l’époqu e e t l'avaient repéré quelque 1800 kilomètres au Nord-Ouest , à vol d'oiseau. Rien n'a ensuite été simple pour ce milieu de terrain d'aujourd'hui 25 ans, recruté dans la foulée par Arsenal, re - prêté ensuite à Southend, loué e ncore après à Colchester, puis parti gratuitement à Dundee United en 2017. Le football écossais va heureusement être sa révélation.

Après deux ans en Scottish Premier League, il est vendu aux Rangers pour la somme colossale de 50'000 Livres Sterling. Le vrai début de la belle aventure. Kamara y marque son premier but quelques semaines plus tard contre... Dundee et se fera une place régulière dans le XI de base dans la foulée . Cette saison, à part un coup de mou de trois matches fin octobre-début novembre, il est un inamovible chez les titulaires de Steven Gerrar d. Un homme qui sait un tantinet ce qu'est le poste de milieu de terrain « box to box » , même si c e Finlandais marque finalement assez peu (quatre buts chez les pros en 175 matches, un en 25 sélections).

Celui qui devrait affronter l'équipe de Suisse mercredi soir a u Kibunpark a réussi un autre exploit dans sa carrière écossaise: réconcilier l'espace d'un instant deux des plus grands ennemis du football mondial. Glen Kamara a vait , selon lui, été victime d'injures racistes il y a deux semaines lors d'un match d'Europa League en République tchèque, alors qu'il affrontait le Slavia Prague. Du coup , avant le coup d'envoi du mythique « Old Firm » disputé le 21 mars (1-1), les joueurs des Rangers et du Celtic Glasgow se sont tenus à ses côtés. Une rareté de les voir bras-dessus, bras-dessous.

« Si l’UEFA veut vraiment montrer au racisme le carton rouge, alors il est temps d’arrêter le ‘tokenisme’ (ndlr: une pratique consistant à faire des efforts symboliques d'inclusion) et d’adopter une approche de tolérance zéro. En tant que joueur, je ne m’attends pas à ce que moi-même, ni aucun autre, ne doive tolérer la haine raciale sur ou en dehors du terrain en 2021. Les abus racistes d’Ondrej Kedel ont eu lieu sur la scène internationale et tout manquement de l’UEFA sera considéré comme un feu vert pour le racisme. »