Espace : De la fumée détectée dans le module russe de l’ISS

Petite frayeur au sein du segment russe de la Station spatiale internationale (ISS): de la fumée et une odeur de plastique brûlé ont été détectées. L’équipage est néanmoins en sécurité d’après Roscosmos.

De la fumée et une odeur de plastique brûlé ont été détectées dans le segment russe de la Station spatiale internationale (ISS), a indiqué Roscosmos, assurant que l’équipage était en sécurité et qu’une sortie spatiale était maintenue.

«Le 9 septembre, à 04h55, heure de Moscou, un détecteur de fumée s’est déclenché dans le module de service Zvezda du segment russe de l’ISS lors du changement automatique de la batterie et une alarme s’est déclenchée», a indiqué dans un communiqué Roscosmos.

«Tous les systèmes fonctionnent normalement»

L’agence spatiale russe a précisé qu’un filtre atmosphérique a été utilisé «pour éliminer une éventuelle pollution par les fumées» et que l’équipage a ensuite continué sa nuit. «Tous les systèmes fonctionnent normalement», a rassuré Roscosmos, précisant que «l’équipage continue de s’entraîner normalement pour la sortie dans l’espace» prévue jeudi après-midi.

Selon des entretiens de l’équipage avec la Terre, diffusés par la NASA et cités jeudi matin par l’agence Ria Novosti, une alarme s’est déclenchée dans le module russe Zvezda et l’équipage a perçu de la fumée et des odeurs inhabituelles.