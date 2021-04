En arrivant dans la salle de presse mardi soir à Thoune, Nils Nielsen avait le regard dans le vide. Le sélectionneur a même dû s’asseoir sur le podium, bouleversé par l’émotion. On peut comprendre le soulagement du technicien, dont l’équipe de Suisse venait de décrocher la troisième qualification de son histoire pour un grand tournoi international. Un épilogue heureux arrivé d’un barrage hitchcockien et d’une séance de tirs au but indécise. Il l’avait annoncé, ce match retour face à la République tchèque serait le plus important depuis son arrivée à la tête de la Nati, début 2019.