Veytaux (VD) : De la haute technologie dans les entrailles d’un fort militaire

Le fort de Chillon a pu ouvrir ses portes samedi, au plus grand bonheur d’une centaine de visiteurs et de la directrice du musée.

Quelque 152 personnes s’y sont rendues entre 10h et 18h30.

Le musée interactif du Fort de Chillon a ouvert ses portes samedi. «Nous avons pu accueillir quelque 152 visiteurs entre 10h et 18h30. Les gens ont été agréablement surpris de trouver de la technologie de haut niveau dans ce fort militaire. Notre but est de leur permettre de découvrir, d’apprendre et de se divertir au cœur du mythe d’une forteresse», a déclaré Luane-Menoud-Baldi, la directrice du musée.