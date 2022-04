Colombie : De la mousse toxique haute comme une maison

Dans le village colombien de Mosquera, de la mousse polluante provenant de la rivière locale atteint une taille importante.

Cette mousse est toxique et polluante pour l’environnement et ses habitants.

À Mosquera, en Colombie, la pollution de la rivière locale est si importante que de la mousse toxique a commencé à se former en tas de la taille d’un immeuble. Cette mousse se forme lorsque des eaux usées mal traitées ou non traitées se déversent dans l’eau, selon le site Albawaba. Les tensioactifs et les phosphates présents, que l’on retrouve également couramment dans les détergents ménagers, provoquent alors un moussage, lorsqu’ils sont mélangés à l’eau.