De la neige et un froid polaire au menu du week-end

À moins de trois semaines de Noël, l’hiver va débarquer avec fracas. Alors que les conditions s’annoncent relativement calmes sur la Suisse jusqu’à jeudi, la situation météorologique va prendre une tournure nettement plus agitée vendredi.

Vendredi à 13h, la Suisse devrait se trouver à la zone de confluence entre d’une part une masse d’air polaire et d’autre part de l’air doux en provenance de l’Atlantique subtropical.

Dimanche glacial, mais ensoleillé

Le ciel restera encore bien chargé samedi et des flocons pourraient blanchir les sols vers 500 d’altitude sur le Plateau en soirée. Mais l’essentiel des précipitations devrait se produire dans les Alpes.

Le plat de résistance est pour dimanche, lorsque de l’air plus sec et encore plus froid s’engouffrera sur l’ensemble de la Suisse, alors que le soleil fera son retour.