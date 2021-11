Météo : De la neige fraîche en quantité au menu du week-end

Plusieurs perturbations vont déferler sur la Suisse jusqu’à lundi. Alors que de la neige est attendue en plaine, les cumuls en montagne s’annoncent importants.

Un vaste couloir dépressionnaire va faire transiter de l’air froid et humide sur la Suisse ces prochains jours. Plusieurs vagues de précipitations successives amèneront un important cumul de neige au-dessus de 800 mètres d’altitude. Des flocs sont également attendus en plaine, selon MétéoSuisse.

La première salve est arrivée par l’ouest du pays durant la nuit de vendredi à samedi. Après une brève accalmie samedi après-midi, un retour des précipitations est attendu en soirée. Un scénario qui devrait se répéter jusqu’à lundi soir au moins. Les Préalpes, le Bas-Valais et le sud du Jura devraient être les plus exposés. Avec des vents d’altitude venant de l’ouest, puis du nord-ouest dès dimanche après-midi, «ce sont essentiellement les reliefs faisant barrage à ces courants qui recevront les précipitations les plus intenses», explique l’agence sur son site.