Suisse : De la neige jusqu’en plaine la semaine prochaine

La situation anticyclonique touche à sa fin. Une première incursion hivernale devrait permettre aux flocons de tomber jusqu’à basse altitude mardi et mercredi.

La neige devrait coïncider avec l’hiver météorologique, mardi prochain. Les flocons devraient même atteindre la plaine par endroits en Suisse, apportés par un front froid qui va mettre fin à un mois de novembre particulièrement sec et doux.

Au premier jour de l’hiver météorologique, le 1er décembre, Meteonews annonce des précipitations généralisées au nord des Alpes. Des flocons pourraient également tomber mercredi jusqu’en plaine. On ne s’attend pas à de grandes quantités, entre 10 et 20 cm en montagne, voire localement plus de trente centimètres, écrit le service météorologique samedi.

Après les brouillards d’automne sur le Plateau et le soleil en montagne, le changement sera brutal. Cela d’autant plus que novembre 2020 aura été doux et exceptionnellement sec. En Plaine, les météorologues ont mesuré des températures en moyenne supérieures de deux à trois, voire quatre degrés au-dessus de la moyenne.

En Valais, au Tessin et dans les Grisons, novembre aura de plus été extrêmement sec. Dans les villes grisonnes d’Andeer et Scuol et au Grand Saint-Bernard en Valais, ce fut même le mois de novembre le plus sec depuis le début des mesures. À Coire, Ilanz et Locarno, il est tombé moins d’un litre de pluie par mètre carré.