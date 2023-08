Météo en Suisse: de la neige sur les cimes, avant le retour du chaud

Que celles et ceux qui ont pesté de ne pas pouvoir profiter pleinement de ce week-end en raison d’une météo maussade se réjouissent: le retour du chaud, c’est pour bientôt.

Avant cela, il faudra passer par une nuit de dimanche à lundi fraiche pour la saison, annonce Meteonews. Et les cimes ne seront pas à l’abri d’être enneigées à plus de 2000m, à l’image de la cabane Blüemlisalp (2840m), dans le canton de Berne, qui s’est réveillée sous un épais manteau blanc, dimanche matin.

Mais l’ambiance estivale est là, toute proche. Déjà lundi, de belles éclaircies prendront du galon en plaine et en Valais. La nébulosité sera toujours dominante en montagne: les Alpes bernoises s’attendent à avoir 5 cm de neige fraîche au-dessus de 2500m, annonce MeteoSuisse.

Et alors que le temps sera de plus en plus ensoleillé dans toutes les régions, les températures prendront l’ascenseur dès mardi, avec 25 degrés annoncés au meilleur de la journée en Valais. Pour la suite de la semaine, le thermomètre flirtera même avec les 30 degrés. Il faudra aussi compter sur le retour des orages, surtout samedi.