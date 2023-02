Indonésie : De la pandémie au paradis, les touristes chinois de retour à Bali

Confinés dans leur pays pendant trois ans à cause du Covid, les Chinois redécouvrent les vacances balnéaires en Indonésie. Du coup, les compagnies aériennes se frottent les mains…

Après trois ans d’isolement dus à la pandémie de Covid-19, les touristes chinois ont fait leur retour dans l’île indonésienne de Bali. via REUTERS

Équipés de perches à selfie, de casquettes jaunes et de chapeaux de paille, les touristes chinois ont fait leur retour dans l’île indonésienne de Bali, après trois ans d’isolement dus à la pandémie de Covid-19. Un premier contingent est arrivé fin janvier, pour profiter des plages de l'«île des Dieux» pendant les congés du Nouvel-An lunaire, après que la Chine a rouvert ses frontières, le mois dernier.

La population chinoise a enduré trois ans de confinements stricts et de restrictions de déplacements, imposés par la politique «zéro Covid» de Pékin, suivie d’une volte-face soudaine qui a provoqué une vague de contaminations considérable.

Pour l’instant, un vol direct par semaine

«Je suis particulièrement heureux, parce que j’aimais beaucoup voyager avant, me déplacer pour apprécier les paysages, connaître des gens et des cultures différentes», explique Li Zhao-long, un salarié de 28 ans du secteur numérique originaire de Kunming, dans la province du Yunnan. «Après trois ans, avoir la possibilité de venir de Chine en Indonésie me rend très heureux et satisfait.»

Li Zhao-long ajoute que la pandémie a été «une période difficile» pour lui et ses compatriotes, et qu’après une longue attente de trois ans, «pouvoir simplement quitter le pays est un événement heureux».

Quelques centaines de vacanciers chinois sont arrivés pour l’instant à Bali, grâce à l’ouverture d’un vol direct hebdomadaire entre Shenzhen et l’île hindouiste. Quatre autres compagnies aériennes ont déposé des demandes pour des vols réguliers entre Bali et la Chine, selon les autorités indonésiennes. Depuis 2020, à cause de la pandémie, le nombre de touristes chinois à Bali s’est effondré après la fermeture des frontières indonésiennes et chinoises aux touristes.

Autorités ambitieuses

Le ministre du Tourisme indonésien, Sandiaga Uno, a dit s’attendre à un fort rebond et prévoit 253’000 touristes chinois dans le pays cette année. Les autorités balinaises, encore plus optimistes, espèrent un retour des deux tiers des 1,2 million de touristes chinois que l’île accueillait avant la pandémie, le deuxième contingent le plus important après celui des Australiens.

Le gouvernement prévoit une campagne pour présenter Bali comme une destination paradisiaque et s’attend à un retour à la normale des arrivées de touristes chinois, qui constituaient un cinquième des visiteurs de l’île, en 2025.Dans un centre commercial de Denpasar, la capitale balinaise, Dong Yi n’a pas besoin d’être persuadé des beautés de Bali. «À partir du moment où je suis sorti de l’avion, j’ai ressenti l’hospitalité exceptionnelle des Balinais. Je me plais beaucoup ici», dit le financier de 47 ans. «À l’avenir, je vais venir souvent.»

Si de nombreux pays, comme les États-Unis, la France, la Corée du Sud ou le Japon, ont imposé des restrictions aux voyageurs venant de Chine, l’Indonésie n’a pas pris de nouvelles mesures, en plus de l’obligation faite aux visiteurs étrangers d’être vaccinés contre le Covid-19.

Dans l’espoir que les affaires reprennent L’économie balinaise, durement éprouvée par l’effondrement du tourisme au plus fort de la pandémie, peine encore à se relever, avec des flux de visiteurs encore bas. Mais Elphan Situmorang, gérant d’une boutique de duty free, a retrouvé l’espoir de sortir de la crise grâce à la réapparition des touristes chinois, connus comme les plus dépensiers. «J’espère que de plus en plus de touristes chinois vont venir à Bali pour que nos affaires reprennent», dit-il, en précisant qu’avant la pandémie, 80% de ses clients dans la zone touristique de Kuta étaient chinois. «Pendant la pandémie, avec des revenus réduits à zéro, on avait dû licencier le personnel.»