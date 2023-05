Allemagne: De la piscine à l’espace: la formation marathon du Suisse Marco Sieber

Les cinq aspirants – trois hommes et deux femmes – doivent acquérir tous les rudiments pour pouvoir aller sur la station spatiale internationale (ISS) dans un premier temps, et plus tard éventuellement sur la lune. «Le plus grand défi pour nous, c’est d’apprendre tant de choses différentes en une période de temps aussi courte», confie à l’AFP la Britannique Rosemary Coogan, 31 ans, lors d’une rencontre au Centre européen de formation des astronautes à Cologne, dans l’ouest de l’Allemagne. Avec les quatre autres aspirants, la jeune femme a débuté en avril cette formation de 13 mois qui s’achèvera en mai 2024.