Allemagne : De la porcelaine dans les voitures-bars des trains

La compagnie ferroviaire allemande a décidé d’utiliser du matériel réutilisable pour boire et manger dans ses trains. Et ce à compter du 1er janvier.

Les passagers de la compagnie ferroviaire allemande Deutsche Bahn pourront, à partir du 1er janvier, boire un café acheté à bord des trains ou manger leur repas dans de la vaisselle en porcelaine ou en verre, pour plus de «durabilité», a annoncé mardi l’opérateur. «À partir du 1er janvier 2023, les clients pourront choisir de la porcelaine et du verre de haute qualité comme option pour leurs nourritures et boissons en voiture-bar», a indiqué l’entreprise dans un communiqué.