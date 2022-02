Yverdon-les-Bains (VD) : De la prison ferme après les émeutes du 1er août 2020

Un jeune de 21 ans, multiple récidiviste, a été condamné à 14 mois de privation de liberté pour avoir agressé des policiers lors des festivités de la fête nationale.

Chaque année, des heurts se produisent à Yverdon lors du 1er août entre policiers et casseurs.

Le Tribunal d’arrondissement du Nord Vaudois ne s’est pas laissé apitoyer. Il a condamné lundi un fauteur de troubles de 21 ans à 14 mois de prison ferme, rapporte «24 heures». Il a été reconnu coupable d’avoir attaqué des agents de police à l’aide d’engins pyrotechniques. La justice a notamment retenu les multiples antécédents du jeune homme auprès du tribunal des mineurs et son manque de prise de conscience, et décidé de ne pas lui accorder le sursis. Celui-ci nie toutefois avoir été présent cette nuit-là. Un appel est donc encore possible.