Tessin : De la prison pour un papa ayant filmé ses enfants sous la douche

Quatre ans de prison, ainsi que l’expulsion de la Suisse pour cinq ans. C’est la peine prononcée mercredi aux Assises criminelles de Lugano pour un homme de 72 ans originaire de la Riviera italienne qui, entre 2014 et 2021, a filmé ses enfants dans l’intimité de la salle de bains de la maison avec une microcaméra, a abusé d’une fille pendant son sommeil et a tenté d’entraîner sa petite-fille de 4 ans dans un acte sexuel. Il lui est également interdit à vie d’exercer toute activité professionnelle ou extraprofessionnelle avec des mineurs, ainsi que dans le secteur sociomédical.

Expulsion de Suisse justifiée

«Il n’a agi que pour satisfaire ses envies, a lancé le juge Mauro Ermani. La manière dont les infractions ont été commises, le choix des victimes et le lieu où les agressions ont été commises rendent la culpabilité de l’accusé encore plus grande. Pourtant, il avait des alternatives. Consommateur quasi compulsif de pornographie, l’homme de 72 ans aurait dû en rester là, et s’il voulait aller plus loin, il aurait pu se tourner vers des professionnelles du sexe.»