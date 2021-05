Vevey (VD) : De la prison pour un tagueur récidiviste

Un Suisse âgé de 31 ans vient d’écoper de 90 jours de prison pour cinq ou six tags commis alors qu’il était sous le coup d’une précédente condamnation avec sursis.

Le condamné avait laissé les signatures, AROZ, F2V, FTP et MBF sur des façades ou des bâches de chantier.

