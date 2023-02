VR : De la réalité mixte en couleurs avec le Meta Quest 3

Mark Zuckerberg poursuit sa quête de démocratiser le métavers. Le patron de Meta a profité de la présentation des derniers résultats financiers de la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, en fin de semaine dernière, pour annoncer que son prochain casque de réalité virtuelle allait être commercialisé avant la fin de cette année. Visant le grand public, le Meta Quest 3, successeur du Meta Quest 2, sera vendu entre 300 et 500 dollars. Embarquant la fonction Meta Reality, qui combine réalité virtuelle et augmentée, il aura la particularité de proposer de la réalité mixte en couleurs, technologie déjà intégrée sur son grand frère Meta Quest Pro. Le Meta Quest 2 propose déjà une fonction similaire, mais via l’affichage moins abouti d’images monochromes.