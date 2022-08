Vaud: De la soirée entre «compagnes de galère» à l’overdose fatale

Une Lausannoise a perdu la vie après une overdose chez une toxicomane. Celle-ci est poursuivie par le Tribunal dYverdon pour homicide par négligence et omission de prêter secours. (Image d’illustration) afp

«Nous avons ici la triste illustration des conséquences des soirées entre toxicomanes dans des circonstances choquantes. La prévenue, qui est une consommatrice expérimentée, n’a pas appelé les secours malgré les nombreux signaux d’alerte de la victime. Elle a participé à l’intoxication de la victime et l’a abandonnée dans un état de danger de mort pendant plus de douze heures avant d’appeler enfin le 144.» Le procureur Christian Maire a requis, lundi, au Tribunal du Nord vaudois et de la Broye, une peine de 22 mois avec un sursis de deux ans à l’encontre d’Irena*pour homicide par négligence, omission de prêter secours et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Dodo ensemble «comme deux sœurs»

Tout comme le procureur, les avocats de la mère et de la fille ado de Natacha* ont estimé qu’Irena a joué «un rôle à la fois actif et passif» dans l’overdose fatale en mars 2019. Le soir des faits, Irena et un pote toxicomane ont invité Natacha, une inconnue cocaïnomane croisée dans la rue. Celle-ci a notamment consommé de la coke, de l’héroïne, un somnifère et de la méthadone chez la prévenue. Irena et Natacha ont passé la soirée ensemble à papoter avant de dormir «dans le même lit comme deux sœurs» alors que l’homme est rentré chez lui. A son réveil, vers midi, Irena a constaté que son invitée ronflait. «Vers 15h, je lui ai demandé si elle voulait manger une pizza avec moi. Elle a répondu en grognant. J’ai mangé seule. Vers 18h, j’ai senti une odeur bizarre et j’ai cru que c’était mon chat», a expliqué Irena. «J’ai voulu la laisser dormir car je pensais qu’elle avait besoin de repos», a poursuivi l’ancienne employée de banque à Zurich. Vers 23h, Irena a touché Natacha qui semblait dormir toujours. Mais, quand elle a essayé de secouer et de retourner celle dont le corps était devenu «froid et rigide», un liquide blanc est sortie de la bouche de la victime. En ligne avec le 144, Irena a essayé de faire un massage cardiaque. Mais c’était déjà trop tard. A leur arrivée sur place, les ambulanciers ont constaté qu’une mesure de réanimation aurait été vaine.

«J’avais 12 ans quand ma mère est décédée»

«Ma fille a d’abord commencé à entendre des voix en 2001. Elle était traitée pour des problèmes psys. Elle a commencé à se droguer par la suite. Elle faisait des efforts pour s’en sortir. Toute notre famille est en souffrance. Elle nous manque», a sangloté la maman de la victime. «J’avais 12 ans quand ma mère est décédée. Trois ans après, je suis encore traumatisée. J’ai déjà fait une tentative de suicide», a déclaré en larmes la fille de la victime. Les deux avocats de la partie civile ont chacun réclamé une indemnité de 30’000 fr pour tort moral.

Pas l’intention de nuire

Habillée en gris et en noir, chétive, tremblotante et au visage émacié, Irena a clamé n’avoir été animée «que par de la bienveillance. Je croyais qu’elle était à la rue et je l’ai invitée chez moi. Si j’avais eu le moindre soupçon de danger, j’aurais appelé le 144», a déclaré Irena d’une voix nasillarde et triste. «J’ai eu un papa alcoolo. Je me dois de prouver qu’on peut se casser la figure et se relever. C’est le plus beau cadeau que je peux donner à ma fille», a déclaré la toxicomane qui maîtrise cinq langues.

«Ce qui est alarmant pour nous ne l’est pas pour les toxicomanes. Surtout pour les consommateurs expérimentés. C’est habituel pour eux de partager des drogues puis de voir les compagnons de galère s’endormir pendant 24 voire 36 heures sans s’inquiéter.» Avocate d’Irena, Me Julien Lanfranconi a écarté, lors de sa plaidoirie, l’homicide par négligence ainsi que l’omission de prêter secours. Selon la défense, «aucune dose létale n’a été constatée et les analyses effectuées sur la victime ont révélé des traces de stupéfiants antérieures au moment des faits».