monde associatif (GE) – «De la souplesse, oui, mais dans le respect de la loi»

Fabienne Fischer, conseillère d’État Verte responsable de l’Économie et de l’Emploi, dans son bureau. État de Genève – F. Mentha

«La Bretelle est un lieu qui porte des valeurs, qui rassemble, qui constitue l’une des facettes de l’identité de Genève et qui y a tout à fait sa place.» Fabienne Fischer, conseillère d’État Verte responsable de l’Économie et de l’Emploi, porte un regard bienveillant sur l’emblématique bar associatif de la rue des Étuves. Ce dernier, fermé depuis septembre, avait appelé à l’aide jeudi dernier, faute d’obtenir de la police du commerce (PCTN) une autorisation d’exploiter. Le café jugeait que le modèle associatif était méconnu par l’État, qui avait en effet émis des doutes quant au dossier du candidat à l’exploitation, s’étonnant vu «le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie» qu’il accepte d’œuvrer bénévolement.

Mardi, l’élue a mis les points sur les i. Oui, «on doit être ouvert à la recherche de solutions quand une exploitation n’a pas un profil classique», mais «bien sûr, le cadre légal doit être respecté». Ici, elle déplore que la Bretelle ait saisi la presse alors que son cas était à l’étude. «J’ai besoin de pouvoir garantir que chaque dossier soit examiné sérieusement. En l’occurrence, il était incomplet, on aurait pu simplement le renvoyer, mais non, nous sommes revenus avec des questions. C’est un traitement diligent et qui crée du lien.»

«Une formule maladroite»

Si elle admet que la formule de la PCTN relative au «cours ordinaire des choses» qui rendrait douteux le bénévolat «était maladroite et administrative», elle souligne «qu’il y a eu de nombreux contacts personnels entre la PCTN et la Bretelle» pour faire avancer le processus. Comme l’explique son directeur Matthias Stacchetti, la PCTN doit garantir la bonne exploitation, l’intérêt du travailleur, celui de l’employeur principal du bénévole et la loyauté de la concurrence vis-à-vis des autres cafés. «Ce n’est pas une simple formalité.»

«Aucun fossé avec le bénévolat»

Il s’agit en particulier d’être certain que l’exploitant pourra effectuer les quinze heures de présence hebdomadaire exigées aux moments clés du service. «C’est un rôle opérationnel qui implique de lourdes responsabilités, développe le haut fonctionnaire. L’État, en autorisant, doit s’assurer que le candidat est à même de les endosser.» La PCTN n’a donc «aucun fossé moral ou dogmatique vis-à-vis du bénévolat», mais se fait un devoir de mener les vérifications nécessaires.

«On trouve des solutions»