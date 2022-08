innovation durable: De la sueur pour recharger une batterie

Ils ont inventé un biofilm qui convertit l’humidité de la peau en électricité. Créé à partir de bactéries, ce biofilm ne contient pas de matériaux non durables ni toxiques. «C’est une véritable énergie verte, et contrairement à d’autres sources d’énergie dites vertes, sa production est totalement durable», a déclaré Xiaomeng Liu, membre de l’équipe et étudiant diplômé en génie électrique et informatique.

Électricité microbienne

Comme un pansement

«Les batteries s’épuisent et doivent être changées ou rechargées. Elles sont également encombrantes, lourdes et inconfortables», déclare Jun Yao, professeur d’ingénierie électrique et informatique. Le biofilm est flexible, fin et transparent. Il se colle à la peau comme un pansement et produit une alimentation continue et régulière en électricité.