Argovie: Faites un petit Fritz et gagnez une thune!

Mais ce nom n’est plus à la mode: en 2020 et 2021, seuls huit enfants l’ont reçu en Suisse. Il faut donc agir vite, car le plus «jeune» Fritz de l’amicale est âgé de 57 ans et qu’il n’y reste plus que 11 membres encore en vie. Pour renverser la tendance, l’association Fritz, qui va fêter ses 90 ans, a donc mis le paquet: elle versera une thune à tous les parents qui baptiseront leur bébé Fritz. Pas pingre pour un sou, elle versera les 5 fr. même si Fritz est choisi comme deuxième prénom. Sympa!