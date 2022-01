Lausanne : «De la viande et des sourires»: la fiche fait hurler les véganes

À la ferme du Marché de Noël, un message destiné aux enfants a provoqué des réactions outrées sur les réseaux.

Spécialement destinée aux enfants et ouverte les mercredis et les week-ends, l’esplanade de la Cathédrale se voulait le lieu le plus féerique du Marché de Noël de Lausanne. Entre les tours en poney, les contes dans une yourte, un tête-à-tête avec le Père Noël et la présence des animaux de la ferme, les ingrédients semblaient réunis pour un décor propice aux rêves des tout-petits.