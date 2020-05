De l’aide pour trouver une place d’apprentissage

Rédiger un nouveau commentaire

A quoi ça sert de faire un apprentissage, si après on nous embauche pas et qu'on nous remplace par des français frontaliers

Ben 55 15.05.2020 à 11:31

Toute initiative pour soutenir nos apprentis est excellente. Et aussi pour soutenir les maîtres d’apprentissage ! Former des étudiants d’uni coute très cher! Rétablissons l’équilibre et l’egalite des chances. D’ailleurs, n’y a-t-il pas plus d’universitaires au chômage que d’ouvriers? Courage, les apprentis! Ne baissez pas les bras: vous êtes l’avenir de la Suisse !