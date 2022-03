Guerre en Ukraine : De l’aide recherchée de toutes parts pour l’accueil des réfugiés en Suisse

Les autorités suisses s’attendent à l’arrivée de dizaine de milliers de personnes ayant fui les combats en Ukraine. Confédération, cantons et organisations auront besoin de monde.

De plus en plus de personnes arrivent d’Ukraine en Suisse, ici au centre fédéral d’accueil de Zurich. SEM/Daniel Bach

Plus de 3000 réfugiés ukrainiens s’étaient inscrits jusqu’à dimanche pour être accueillis en Suisse alors qu’il ont fui la guerre en Ukraine. Interrogé par «20 Minuten», le chef du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Daniel Bach, a indiqué que 3126 personnes étaient déjà prises en charge dans les centres fédéraux.

Selon le président de la Conférence des directeurs cantonaux de la sécurité, Fredy Fässler, le nombre effectif de réfugiés ukrainiens est et sera sans doute plus élevé. «Ils peuvent entrer en Suisse sans visa. Beaucoup d’entre eux seront probablement hébergés par des proches et se remettront de leurs épreuves avant de se faire enregistrer».

Travailleurs recherchés

Dans tous les cas, le SEM dit se préparer. Certaines estimations articulent le chiffre de 50’000 personnes à accueillir à terme. De grands défis attendent les autorités, explique Fredy Fässler. «Dans un premier temps, il s’agit d’assurer l’hébergement et la prise en charge. Mais des questions se posent aussi sur la possibilité d’envoyer les enfants à l’école, d’apprendre une langue nationale et sur l’intégration professionnelle des adultes qui ont fui», explique Fässler. Beaucoup d’entre eux sont traumatisés et ont besoin d’un soutien psychologique, selon lui.

Dans ce contexte, Confédération, cantons et organisations privées auront besoin d’aide. L’entreprise ORS Suisse, qui gère plus de 60 centres d’hébergement, a déjà plus de 100 postes à pourvoir, indique «20 Minuten». L’accompagnement et la prise en charge des réfugiés ayant vécu le traumatisme de la guerre représenteront un grand défi, avertit Nathalie Barthoulot, présidente de la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales.

Un accueil chaotique L’arrivée en Suisse pour les réfugiés ukrainiens n’est pas toujours des plus faciles. La «Berner Zeitung» a suivi le parcours d’une famille qui a fui la guerre. Avant de trouver refuge chez un privé dans la campagne zurichoise, la famille s’est annoncée à Zurich, a dû passer par un centre fédéral dans le canton de Neuchâtel, puis dans le canton de Fribourg. Elle a subi une fouille corporelle. La famille n’est pas entièrement libre de ses mouvements puisqu’elle devrait se présenter dans le centre fédéral fribourgeois à 22h tous les soirs. Cette dernière mesure serait une «erreur» de la part des autorités, a indiqué le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). Le Conseil fédéral a accordé vendredi, le statut S pour les réfugiés ukrainiens, ce qui va désormais faciliter leur procédure d’accueil.