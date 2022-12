Inde : De l’alcool frelaté tue au moins 37 personnes

Des informations de presse non confirmées font plutôt état de 60 décès. Les participants à un mariage se seraient d’abord plaints de maux de ventre et de cécité.

Au moins 37 personnes sont mortes après avoir consommé de l’alcool frelaté dans l’Etat indien du Bihar (Nord-Est) qui interdit les boissons alcoolisées, ont annoncé samedi les autorités. Des informations de presse non confirmées font plutôt état de 60 décès. La vente et la consommation d’alcool sont interdites dans plusieurs parties de l’Inde, ce qui a engendré un marché noir florissant qui provoque chaque année la mort de centaines de personnes.

À la suite d’un mariage

Selon les familles des victimes, des habitants de plusieurs villages ont absorbé lundi lors d’un mariage et d’autres rassemblements une boisson fabriquée localement et connue sous le nom de «Mahua» ou «Desi Daru». Beaucoup d’entre eux se sont ensuite plaints de douleurs à l’estomac et d’une perte de vision puis ont commencé à vomir. Dès mardi, plus de vingt personnes étaient décédées.