Yverdon-les-Bains – De l’amiante découvert dans le quartier de Clendy-Dessous

Les bâtiments du quartier de Clendy-Dess o us squattés depuis p lus de trois semaines p ar une dizaine de jeunes, contiennent de l’amiante. Le municipal chargé de la police Christian Weiler s’est déplacé en personne, samedi après-midi, pour transmettre l’information écrite aux occupants illégaux.

Cette nouvelle péripétie ne semble pas émouvoir les squatteurs comme l ’a exprimé l’un d’eux à nos confrères de «La Région» : « On nous a interdit de réaliser des travaux à même de toucher la partie amiantée de la structure du bâtiment. Toutefois, le rapport selon lequel il y aurait de l’amiante ne nous a pas été transmis et il n’en est pas fait mention dans la lettre de la Municipalité non plus.»